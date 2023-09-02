На прошлой неделе в Госполицию поступили заявления о новом виде мошенничества — жители получают сообщения с неизвестных номеров, в которых автор, выдавая себя за ребенка получателя сообщения, просит перечислить деньги на ремонт телефона, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

На прошлой неделе в Госполицию поступили заявления о новом виде мошенничества — жители получают сообщения с неизвестных номеров, в которых автор, выдавая себя за ребенка получателя сообщения, просит перечислить деньги на ремонт телефона, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

Мошенники требуют разные суммы, всего за неделю злоумышленники выманили у жителей около 20 000 евро.

Как отмечают авторы заявлений о случаях мошенничества, сообщения обычно приходят на латышском языке с текстом "Привет, мама! У меня полностью сломался телефон… Это будет мой новый номер, сохрани его и напиши мне в WhatsApp, пожалуйста"(Čau, mammu! Man pilnīgi salūza telefons.. Šis būs man jaunais nr., saglabā un uzraksti man "WhatsApp"), а в текстовом сообщении указывается новый номер.

Переписка продолжается в приложении WhatsApp и на латышском языке.

В одном случае мошенник, выдавая себя за сына пострадавшей, написал, что телефон упал на землю и разбился, учитывая, что в нем содержится важная информация, необходим ремонт, требуя перевода денег.

По всей стране мошенники выманили у жителей разные суммы — от 1200 до 6650 евро.

Госполиция начала уголовные процессы в связи со случившимся, сообщили стражи порядка.

Полиция призывает жителей убедиться в правдивости информации. В ряде случаев мошенничество не произошло, поскольку жители проверили, что с телефонами их детей все в порядке. Госполиция призывает остальных делать так же: позвонить ребенку по имеющемуся номеру телефона, прежде чем предпринимать какие-либо действия.