В субботу в результате дорожно-транспортного происшествия в волости Смардес Тукумского края погиб водитель автомобиля, сообщает пресс-служба Государственной полиции.

Авария случилась 2 сентября около 20:00. В волости Смардес Тукумского края автомобиль Opel Vectra вылетел с дороги и врезался в дерево. По информации полиции, водитель автомобиля скончался на месте происшествия, а пассажир с травмами доставлен в медицинское учреждение.

В целом за минувшие сутки, 2 сентября, на дорогах Латвии зарегистрировано 100 ДТП, в которых пострадали 25 человек и один человек погиб. Среди пострадавших - два пешехода и два велосипедиста, а также девять водителей электросамокатов.