Авария случилась 2 сентября около 20:00. В волости Смардес Тукумского края автомобиль Opel Vectra вылетел с дороги и врезался в дерево. По информации полиции, водитель автомобиля скончался на месте происшествия, а пассажир с травмами доставлен в медицинское учреждение.
В целом за минувшие сутки, 2 сентября, на дорогах Латвии зарегистрировано 100 ДТП, в которых пострадали 25 человек и один человек погиб. Среди пострадавших - два пешехода и два велосипедиста, а также девять водителей электросамокатов.
69 аварий за сутки зарегистрировано в Рижском регионе, 12 — в Земгале, семь — в Видземе, восемь — в Курземе, четыре — в Латгале.
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