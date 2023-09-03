Шесть участников велопробега Vienības ("Единство"), который прощел в Сигулде и окрестностях, после падений получили травмы и доставлены в больницу, сообщила агентству LETA глава пресс-службы Скорой медицинской помощи Илзе Букша.

В этом году традиционная латвийский велопробег Vienības состоялся в 33-й раз. Он проходил в Сигулде и окрестностях.

Во время велопробега несколько участников получили травым, на месте им оказывали медицинскую помощь сотрудники "Veselības centrs 4".

"В шести случаях понадобилась помощь бригад "скорой", чтобы доставить пострадавших велосипедистов в больницу", — сообщил Букша.

В двух случаях велосипедисты были доставлены в больницу с серьезными травмами, а четыре человека получили травмы средней степени тяжести. Всего травмы получили 16 участников.