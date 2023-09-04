На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов США, Латвии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Румынии и Франции провели совместную крупномасшатбную операцию по ликвидации хакерской сети Qakbot, которая использовалась злоумышленниками для совершения финансовых преступлений.

По данным Reuters, о результатах операции сообщили власти США. Прокурор США Мартин Эстрада отметил, что эта операция по разоблачению и прекращению деятельности Qakbot является наиболее развернутой в истории борьбы с ботнетами.

Вредоносная платформа Qakbot появилась около десяти лет назад. Обычно Qakbot распространялся через инфицированные электронные письма, которые отправлялись потенциальным жертвам под прикрытием надежных сообщений.