На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов США, Латвии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Румынии и Франции провели совместную крупномасшатбную операцию по ликвидации хакерской сети Qakbot, которая использовалась злоумышленниками для совершения финансовых преступлений.
По данным Reuters, о результатах операции сообщили власти США. Прокурор США Мартин Эстрада отметил, что эта операция по разоблачению и прекращению деятельности Qakbot является наиболее развернутой в истории борьбы с ботнетами.
Вредоносная платформа Qakbot появилась около десяти лет назад. Обычно Qakbot распространялся через инфицированные электронные письма, которые отправлялись потенциальным жертвам под прикрытием надежных сообщений.
Эта сеть злоумышленников атаковала различные организации, нанося им значительный ущерб. Вредоносное ПО Qakbot заразило более 700 000 компьютеров по всему миру.