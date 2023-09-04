Государственная полиция изъяла марихуану и задержала троих мужчин в Лудзенском крае, сообщили правоохранительные органы порталу Delfi.

31 августа полицейские выявили факт незаконного выращивания и хранения марихуаны. В этой связи было возбуждено уголовное дело по статье 256 части первой о несанкционированном посеве или выращивании растений, содержащих наркотические или психотропные вещества.

В ходе обыска была изъята как растущая, так и уже срезанная марихуана. В общей сложности было изъято шесть килограммов марихуаны. В рамках уголовного процесса задержаны трое жителей лудзенского края – 1976, 2000 и 2002 годов рождения.