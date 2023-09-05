Как SeaNews сообщили в пресс-службе Балтийской таможни, восемь брикетов со спрессованным белым порошкообразным веществом были обнаружены в ходе оперативно-розыскных мероприятий в конструктивной полости морского судна, прибывшего из Латвии в порт Санкт-Петербург.
По данному факту возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков в особо крупном размере.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.