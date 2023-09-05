Сотрудники Балтийской и Северо-Западной оперативной таможен во взаимодействии с УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли контрабанду 8 кг кокаина.

Как SeaNews сообщили в пресс-службе Балтийской таможни, восемь брикетов со спрессованным белым порошкообразным веществом были обнаружены в ходе оперативно-розыскных мероприятий в конструктивной полости морского судна, прибывшего из Латвии в порт Санкт-Петербург.