Прокуратура передала в Земгальский районный суд (Огре) материалы уголовного дела, начатого в отношении мужчины, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью. Также он обвиняется и в хранении детской порнографии.

Согласно обвинительному заключению, в период с июля 2019 года по июль 2021 года, проживая с женой и ее дочерью, обвиняемый использовал время, когда находился наедине с несовершеннолетней, и совершал c падчерицей действия сексуального характера.

Пока потерпевшая спала, обвиняемый трогал пальцами ее половые органы, а однажды также совершил с ней оральный половой акт.

Также обвиняемый загрузил и сохранил на своем телефоне как сделанный им самим порнографический фотофайл, на котором запечатлено лицо, не достигшее 18-летнего возраста, а также скачанные из Интернета фотографии с детской порнографией.