Бюро внутренней безопасности обратилось в прокуратуру для предъявления обвинения должностному лицу Видземского регионального управления Государственной полиции за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщили в бюро.

В ходе досудебного расследования были получены доказательства того, что сотрудник полиции, не будучи при исполнении служебных обязанностей, управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза установила, что концентрация алкоголя в крови полицейского превышала два промилле.

Так как сотрудник полиции совершил правонарушение, находясь за рулем принадлежащего ему транспортного средства, оно подлежит конфискации.

В ноябре прошлого года вступили в силу поправки в уголовный закон, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или анализе крови превышает 1,5 промилле.

Уголовная ответственность также предусмотрена за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством под действием наркотических, психотропных, токсических или иных опьяняющих веществ.

Кроме того, предусмотрена конфискация транспортного средства, если владелец управлял им в состоянии алкогольного опьянения или отказался от проверки на наличие в организме одурманивающих веществ. В случаях, когда транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного лица взыскивается полная или частичная стоимость транспортного средства.

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