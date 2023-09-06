Фото: LETA

В среду днем, в Елгаве, во время строительных работ около моста через Лиелупе были обнаружены мины времен войны. Об этом в соцсети сообщили представители Латвийского университета бионаук и технологий.

Из-за опасной находки пришлось заблокировать движение по улице Пилссалас.

В настоящее время движение возобновлено. Учебный процесс в учебном заведении, которое находится в непосредственной близости к месту происшествия, продолжается. Вопрос об эвакуации в целях безопасности студентов и персонала не обсуждался.

На месте происшествия работают ответственные службы.

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