В Приекульской волости, на дороге Прикуле-Паплака-Вирга) в минувший вторник произошла авария с участием легкового автомобиля Audi и 8-летней велосипедистки.

Как отмечает "Курземес вардс", пострадавшая девочка с травмами была доставлена в медучреждение, где скончалась.

В ходе проверки в организме водителя костатировали 0,43 промилле алкоголя, но его водительский стаж не превышает два года.

Согласно Закону, в Латвии запрещается управлять автомобилем, если водительский стаж не превышает два года, а концентрация алкоголя в крови превышает 0,2 промилле.

Начат уголовный процесс.

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