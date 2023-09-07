Как отмечает "Курземес вардс", пострадавшая девочка с травмами была доставлена в медучреждение, где скончалась.
В ходе проверки в организме водителя костатировали 0,43 промилле алкоголя, но его водительский стаж не превышает два года.
Согласно Закону, в Латвии запрещается управлять автомобилем, если водительский стаж не превышает два года, а концентрация алкоголя в крови превышает 0,2 промилле.
Начат уголовный процесс.
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