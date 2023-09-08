Госполиция передала в Рижскую Зиемельскую прокуратуру материалы дела с просьбой предъявить обвинения юноше, который поджег на остановке в Пурвциемсе мужчину. От полученных ожогов пострадавший позже скончался в больнице.

Как уже сообщалось ранее, 22 мая 2023 года полиция получила вызов на улицу Дзелзавас, где обгорел человек. Пострадавшего 1982 г. р. доставили в больницу, где он скончался.

В рамках начатого уголовного процесса полиция установила, что мужчину поджег юноша 2002 г.р., ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов.

Также следствием было установлено, что подозреваемый и жертва ранее не были знакомы. На остановке между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого юноша сначала избил мужчину, а затем поджег на нем одежду.

В том случае, если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит либо тюремное заключение до 20 лет, либо пожизненный срок.

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