В пятницу, 8 сентября, в Латвии зарегистрировано 157 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек и еще 30 получили ранения. Это значительно больше, чем в среднем за будний день.

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, вчера около 15:00 в Лаудери Лудзенского района мотоцикл Kawasaki столкнулся с трактором. В результате аварии один человек, находившийся на мотоцикле, скончался от полученных травм, еще один человек, который ехал на мотоцикле, получил травмы. Полиция пока выясняет обстоятельства происшествия.

Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе, серьезное ДТП произошло также в Таборской волости Аугшдаугавского края, где около 18.30 столкнулись два автомобиля. С помощью гидравлических инструментов спасатели освободили из одной из машин человека, которого доставили в больницу. До приезда спасателей из машин выбрались еще два человека.

В пятницу в ДТП зарегистрировано 20 пострадавших в Рижском районе, пять в Латгалии, трое в Земгале и по одному в Курземе и Видземе. Трое из пострадавших были водителями электросамокатов, четверо — велосипедистами и пятеро — пешеходами.

8 сентября полиция задержала девять водителей за вождение в нетрезвом виде: четверо в Рижском районе, по два в Земгале и Видземе и один в Латгале. Также задержан водитель, употреблявший наркотические вещества. Восемь задержанных водителей находились в состоянии настолько сильного опьянения, что им было назначено уголовное наказание, предусматривающее конфискацию транспортного средства или взыскание его стоимости.

В пятницу на водителей, превышающих скорость, было составлено 160 протоколов: в Рижском районе оштрафовано 13 водителей, в Видземе — 73, в Латгалии — 32, в Курземе — 25, в Земгале — 17 водителей. Троих водителей оштрафовали за агрессивное вождение.

Всего за 8 сентября полиция составила 364 протокола за нарушение правил дорожного движения.

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