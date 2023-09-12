Во вторник в Рижском городском суде состоялось заседание по делу Мартиньша Цесманса, обвиняемого в уклонении от заключения под стражу. Он сбежал из полицейской автомашины в июле этого года, в результате чего в Риге было ограничено передвижение людей и возникли многочасовые пробки.

Как заявила адвокат Цесманса Ивета Виетниеце, ранее ее подзащитный был судим 13 раз, причем нарушения были разными. Адвокат не смогла их уточнить. Одним из нарушений было вождение в нетрезвом состоянии, за что мужчина получил краткосрочный арест и был лишен водительских прав.

Сегодня дело Цесманса по существу еще не рассматривалось.

На данный момент ведется несколько уголовных процессов против Цесманса. Некоторые рассматриваются в суде, другие еще находятся на стадии досудебного расследования.

Как сообщалось, 27 июля этого года Цесманс, мужчина 1981 года рождения, сбежал из полицейской машины в Саркандаугаве. На момент побега он был без обуви и в наручниках.

Фото: Valsts policija

Несмотря на то, что преступник представлял "среднюю опасность для общества", полиция объявила план "Перехват", ограничив передвижение людей в центре столицы и перекрыв мосты, где проверяли каждый автомобиль. В некоторых районах Риги движение практически остановилось. Позже замначальника Госполиции, начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин принес обществу извинения эа то, что полиция допустила побег Цесманса.

Цесманс провел ночь в подвале и раздобыл обувь, однако избавиться от наручников ему не удалось. Его задержали на следующий день, и, как заявили в полиции, задержание было "быстрым и профессиональным".

В полиции ведется служебная проверка этого случая. В конвоировании сбежавшего арестанта участвовали три сотрудника.

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