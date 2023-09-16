Вчера Госполиция задержала десять водителей, которые в момент управления транспортным средством находились в состоянии алкогольного опьянения, к девяти из них применено уголовное наказание, сообщили в Госполиции.
При этом у девяти указанных водителей будут конфискованы их транспортные средства или взыскана стоимость использованного транспортного средства.
Всего за минувшие сутки полиция составила 419 протоколов о нарушении правил дорожного движения.
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