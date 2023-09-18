Тяжелая боевая машина пехоты (БМП) Warrior массой более 20 тонн с британскими военными в понедельник днем съехала с дороги в поле с подсолнухами близ Тапа и завалилась набок — об этом пишет BNS со ссылкой на издание Virumaa Teataja.

По предварительным данным, БМП ехала со стороны Лясна, начала поворачивать налево в сторону деревни Имасту, но водитель не справился с управлением, выехал на обочину, и большегрузная машина опрокинулась набок.

Офицер по гражданско-военному сотрудничеству 1-й пехотной бригады Оливер Терп сообщил, что водитель был трезв, он имеет водительское удостоверение соответствующей категории. В результате аварии никто не пострадал.

Автомобилистам в ближайшие часы рекомендуется быть внимательными в этом районе, поскольку на время вытягивания БМП на дорогу возможны заторы. На месте происшествия работает военная полиция, которая регулирует движение.

На этом участке дороги уже происходили аварии с участием транспортных средств Сил обороны. Не далее как в середине июня здесь перевернулся грузовик Сил обороны Эстонии, перевозивший девятерых человек.

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