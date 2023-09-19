Польские пограничники задержали неподалеку от польско-литовской границы два автомобиля, в которых находились 10 нелегалов из разных стран. Известно, что иностранцев сопровождали два гражданина Латвии.
Установлено, что граждане Афганистана, Сирии и Индии прибыли из Беларуси в Латвию, а затем через Литву и Польшу намеревались пробраться в Германию.
По делу начат уголовный процесс.
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