Польские пограничники задержали неподалеку от польско-литовской границы два автомобиля, в которых находились 10 нелегалов из разных стран. Известно, что иностранцев сопровождали два гражданина Латвии .

Установлено, что граждане Афганистана, Сирии и Индии прибыли из Беларуси в Латвию, а затем через Литву и Польшу намеревались пробраться в Германию.