Верховный суд возобновил уголовные дела против женщины, которая, уклоняясь от ответственности, инсценировала собственные похороны и несколько лет успешно притворялась умершей, сообщает Latvijas Avīze.

В 2015 году полиция возбудила два уголовных дела против рижанки Елены, которой тогда было 27 лет. Оба дела были связаны с оборотом наркотиков, и в одном из них вместе с Еленой фигурировал ее муж Артур.

Во второй половине 2016 года дела были переданы Рижскому городскому суду.

Как свидетельствует из материалов дела, в сентябре 2015 года Елена и Артур приобрели у неустановленного лица 22 грамма метамфетамина. Они принесли вещество к себе домой и созвонились с потенциальным покупателем. Покупателем оказался человек, который сотрудничал с полицией в специальном эксперименте, поэтому в тот же день после обыска наркодилеры были задержаны.

Приговор суда по этому делу был оглашен 18 сентября 2017 года, но только в отношении Артура, поскольку месяцем ранее судья получила официальную информацию о том, что обвиняемая Елена скончалась 7 августа 2017 года. О ее смерти было выдано свидетельство. Артур признал себя виновным и был приговорен к лишению свободы на семь лет и три месяца. Он уже ранее был трижды судим за преступления, связанные с наркотиками.

Что касается якобы умершей Елены, то оба уголовных дела против нее были прекращены.

На прошлой неделе Верховный суд получил от прокурора Мариса Гарьяниса информацию о начатом 24 мая уголовном процессе против группы лиц, которая, чтобы скрыть личность Елены и позволить ей избежать уголовной ответственности, изготовила поддельное свидетельство о смерти с указанием имени женщины и других данных.

Были инсценированы похороны, а ложная информация о смерти Елены попала в Единую информационную систему.

Елена была задержана в мае этого года, в настоящее время она имеет статус подозреваемой по уголовному делу о подделке и находится под арестом.

Верховный суд решил возобновить и оба старых уголовных процесса о наркотиках, поэтому Елена фигурирует в данный момент уже в трех уголовных делах.

Все эти годы женщина пользовалась паспортом на имя некоей Кристины Б., выданным в 2016 году.

Полиции удалось поймать Елену по чистой случайности. Как рассказали родители женщины, весной дочь и ее нынешний бойфренд "что-то нарушили" на улице в Риге, и их задержала муниципальная полиция. Возможно, инспектор полиции заметил, что лицо женщины сильно отличается от фотографии в паспорте. Позже было обнаружено, что отпечатки пальцев и ладоней задержанной соответствуют данным двух уголовных процессов, прекращенных из-за смерти обвиняемой.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram