В субботу на территории Рижского порта с причала в Даугаву въехал трактор, его водитель погиб, сообщили в Государственной полиции.

Авария произошла ранним утром 23 сентября - вскоре после 6:00. Управляя тракторной техникой, водитель транспортного средства съехал с причала и вместе с трактором упал в реку.

Тракторист на месте происшествия погиб.

По факту происшествия начат уголовный процесс, полиция выясняет обстоятельства несчастного случая.

В целом за минувшие сутки, 23 сентября, в Латвии зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 6 человек и один человек погиб.

В сфере дорожного движения вынесено 290 решений об административных правонарушениях, в том числе 137 - за превышение скорости и два - за агрессивное вождение. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено три дела об административных правонарушениях и пять уголовных дел.

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