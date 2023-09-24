Авария произошла ранним утром 23 сентября - вскоре после 6:00. Управляя тракторной техникой, водитель транспортного средства съехал с причала и вместе с трактором упал в реку.
Тракторист на месте происшествия погиб.
По факту происшествия начат уголовный процесс, полиция выясняет обстоятельства несчастного случая.
В целом за минувшие сутки, 23 сентября, в Латвии зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 6 человек и один человек погиб.
В сфере дорожного движения вынесено 290 решений об административных правонарушениях, в том числе 137 - за превышение скорости и два - за агрессивное вождение. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено три дела об административных правонарушениях и пять уголовных дел.