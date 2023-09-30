В Цирмской волости Лудзенского края из утонувшей в пруду машины извлекли двух погибших, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Вызов был получен в 8:18 29 сентября. Прибыв на место, спасатели констатировали, что в пруду под водой находится легковая машина. Спасатели вытащили тела двух погибших, а потом, с помощью спасательной машины, и саму упавшую машину.

В пятницу после обеда в Белявской волости Гулбенского края работники VUGD спасли человека, упавшего в сушилку для зерна. Поскольку пострадавший находился примерно на высоте шести метров, пришлось с помощью гидравлических инструментов сделать отверстие в стене сушилки. Пострадавшего поместили на специальную доску, а потом с помощью автолестницы спустили вниз и передали работникам Неотложной медицинской помощи.

В 17:37 пожарные-спасатели отправились в Бункскую волость Южнокурземского края, где горела хозпостройка площадью 100 квадратных метров. Работу по тушению усложняло находившееся в здании сено. Тушение пожара повышенной опасности закончилось в 20:40, в тушении участвовали также пожарные из Гавиезского и Тадаикского самоуправления.

В ночь на воскресенье, около двух, на третьем этаже в трехэтажном жилом доме на улице Слимницас в Бауске на плите сгорела еда, площадь горения была 0,5 квадратных метра. В квартире был обнаружен и эвакуирован человек.

Около 5 утра на улице Земгалес в Олайне горел лифт, шахта лифта и машинное отделение в девятиэтажке, площадь пожара была 3,75 метра. С девятого этажа здания с помощью пожарной автолестницы спали человека. Тушение завершили около семи утра.

Всего за сутки в VUGD поступило 45 вызовов — 15 на пожары, 18 на спасательные работы и 12 ложных вызовов.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram