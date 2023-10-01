Утром 30 сентября в волости Драбешу Цесисского края спасатели обнаружили в реке Гауя мертвого человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

Тело погибшего мужчины подняли на поверхность и передали сотрудникам Государственной полиции.

В целом за 30 сентября в Латвии зарегистрировано 13 пожаров. Самый крупный из них был потушен в 23:00 в Кекавской волости Кекавского края, где горела крыша сарая площадью 70 квадратных метров.

Всего за минувшие сутки в ГПСС поступило 44 вызова: 13 - на пожаротушение, 22 - на спасательные работы, а девять вызовов оказались ложными.

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