Тело погибшего мужчины подняли на поверхность и передали сотрудникам Государственной полиции.
В целом за 30 сентября в Латвии зарегистрировано 13 пожаров. Самый крупный из них был потушен в 23:00 в Кекавской волости Кекавского края, где горела крыша сарая площадью 70 квадратных метров.
Всего за минувшие сутки в ГПСС поступило 44 вызова: 13 - на пожаротушение, 22 - на спасательные работы, а девять вызовов оказались ложными.
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