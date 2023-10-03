Рижский городской суд приговорил двух мужчин к тюремному заключению за шпионаж в пользу России, сообщает Latvijas Avīze.

Прокурор требовал для 20-летнего Мартина Грикиса одного года и семи месяцев лишения свободы, но судья приговорил его к пяти годам тюрьмы.

Для 23-летнего Сергея Годоновича прокурор требовал один год и шесть месяцев лишения свободы, но судья приговорил его к четырем годам.

Службе государственной безопасности (СГБ) стало известно, что 30 апреля прошлого года Грикис связался в мессенджере Telegram с представителем Главного разведывательного управления Генерального штаба армии РФ, неким Александром, с которым договорился о сборе военной информации о Латвии и других странах НАТО, а также вербовке для этого других лиц.

Грикис поговорил с Годоновичем, которому Александр пообещал 400 евро за сбор информации о авиабазе в Лиелварде и Рембатской волости: о военной технике, ее передвижении и движении солдат, местах отдыха.

Годонович использовал для шпионажа арендованный автомобиль и два дня собирал информацию о военной базе. Затем информация была передана в Главное разведывательное управление российской армии.

За преступление, предусмотренное в части первой статьи 85 Уголовного закона — незаконный сбор секретной информации в целях ее передачи или ее передачу иностранному государству или иностранной организации непосредственно или через другое лицо, либо за незаконный сбор или передачу иной информации иностранной разведке непосредственно или через другое лицо — наказанием является лишение свободы на срок до десяти лет.

Приговор еще может быть обжалован.

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