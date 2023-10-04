Вечером в среду, 4 октября, на улице Цесу в Риге произошел пожар в заброшенном доме с деревянной пристройкой площадью 160 квадратных метров, сообщили порталу Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

По наблюдениям портала Delfi, пламя охватило дом во внутреннем дворе. Согласно предоставленной спасателями информации, горит заброшенный дом.

Пожарные эвакуировали шесть человек из соседнего жилого дома, а один автомобиль эвакуировали с территории, находившейся в нескольких метрах от горящего здания.

В 21.49 распространение огня удалось ограничить, но работы по тушению пожара продолжаются.

На месте происшествия работают 29 пожарных с пятью служебными транспортными средствами. Рядом с местом пожара возможны ограничения движения транспорта.

На улице Цесу движение транспорта перекрыто.

На месте работают пять экипажей VUGD.

Cēsu ielā izcēlies ugunsgrēks, tāpēc 9.maršruta autobusi virzienā uz Mežaparku novirzīti pa Tallinas ielu un Miera ielu, tiek izlaista pieturvieta "Mēness iela". — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) October 4, 2023

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