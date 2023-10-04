Вечером в среду, 4 октября, на улице Цесу в Риге произошел пожар в заброшенном доме с деревянной пристройкой площадью 160 квадратных метров, сообщили порталу Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

По наблюдениям портала Delfi, пламя охватило дом во внутреннем дворе. Согласно предоставленной спасателями информации, горит заброшенный дом.

В VUGD сообщили, что вызов в связи с пожаром поступил в . У двух соседних зданий повреждено несколько окон.

Пожарные эвакуировали шесть человек из соседнего жилого дома, а один автомобиль эвакуировали с территории, находившейся в нескольких метрах от горящего здания.

В 21.49 распространение огня удалось ограничить, но работы по тушению пожара продолжаются.

На месте происшествия работают 29 пожарных с пятью служебными транспортными средствами. Рядом с местом пожара возможны ограничения движения транспорта.

На улице Цесу движение транспорта перекрыто.

На месте работают пять экипажей VUGD.

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