По наблюдениям портала Delfi, пламя охватило дом во внутреннем дворе. Согласно предоставленной спасателями информации, горит заброшенный дом.
Пожарные эвакуировали шесть человек из соседнего жилого дома, а один автомобиль эвакуировали с территории, находившейся в нескольких метрах от горящего здания.
В 21.49 распространение огня удалось ограничить, но работы по тушению пожара продолжаются.
На месте происшествия работают 29 пожарных с пятью служебными транспортными средствами. Рядом с местом пожара возможны ограничения движения транспорта.
На улице Цесу движение транспорта перекрыто.
На месте работают пять экипажей VUGD.
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