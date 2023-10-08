За последние 24 часа сотрудники компании AS "Sadales tīkls" устранили 89 повреждений, вызванных ураганом, в сети среднего напряжения, и 229 — в слаботочной сети. По состоянию на 7:00 утра 8 октября в Латвии без электричества оставались около 18 000 клиентов компании.

На части территории Латвии 8 октября действует оранжевое предупреждение о сильных порывах ветра.

За последние сутки в Государственную пожарно-спасательную службу поступило в общей сложности 660 вызовов, в которых необходимо предотвратить причиненный ветром ущерб, сообщила представитель VUGD Илзе Даме-Бирзиня.

В большинстве случаев приходиkjcm спиливать сломанные деревья. Многие деревья падали на дороги, блокируя движение транспорта. В ряде случаев деревья создавали опасность, поскольку были опасно сломаны и угрожали упасть на жилой дом или проезжую часть дороги. Более чем в 60 случаях деревья падали на автомобили и в 11 случаях - на жилые дома.

Работы по устранению повреждений от сильного ветра продолжаются, зарегистрировано более 50 вызовов, где помощь пожарных-спасателей оказана или ожидается. В основном все звонки - из Риги и Рижского региона.

В 6:36 утра воскресенья пожарные выехали на улицу Эвелес в Риге, где горяли сараи. Несмотря на сильный ветер, пожарным удалось защитить от огня близлежащие здания. В 7:50 пожар был локализован, в настоящее время продолжаются работы по тушению.

Всего за сутки, 7 октября, по всей Латвии поступило 660 звонков, когда необходимо было предотвратить ущерб, нанесенный ветром. Больше всего звонков поступило из Риги и Рижского региона - 510. В Видземе поступил 81 звонок, в Латгале — 28, в Курземе — 23, в Земгале — 18.

За последние сутки, с 6:30 7 октября по 6:30 8 октября, в ГПСС поступило 735 звонков: 15 - на пожаротушение, 678 - на спасательные работы, а 42 звонка оказались ложными.

Наиболее серьезные сбои зарегистрированы в Ропажском, Саулкрастском и Лимбажском краях. Диспетчерская служба и оперативные бригады AS "Sadales tīkls" работают над устранением аварий, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии потребителям.

Самый большой ущерб от штормового ветра зафиксирован в прибрежных регионах и в центральной части Латвии. Неисправности в электрической сети в основном вызваны упавшими деревьями и их ветвями на линии электропередач, повреждениями опор и других элементов электрической сети.

Компания Sadales tīkls продолжает работать в усиленном режиме, для максимально быстрой локализации последствий сильного ветра создаются дополнительные команды.

В целом 8 октября над предотвращением ущерба в стране работают более 80 оперативных бригад (свыше 360 электриков).

Компания постоянно следит за прогнозами метеорологов, направлением ветра и за ситуацией в электросети среднего напряжения.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĜMC), утром в прибрежных районах был северо-западный, западный ветер порывами до 20-23 м/с, в некоторых местах — до 25-30 м/с.

Сильный ветер может создать опасные ситуации, которые могут поставить под угрозу жизнь людей, поэтому компания призывает к осторожности вблизи линий электропередач и электрооборудования. Увидев опасную ситуацию, например, отсутствие электропроводов или упавшее на провода дерево, не следует приближаться к месту происшествия, а надо немедленно сообщить об этом в Sadales tīkls по бесплатному круглосуточному телефону 8404 или в пожарно-спасательную службу по телефону 112.

Рекомендации для жильцов в случае отключения электроэнергии:

- Если в доме отключилось электричество, прежде всего следует проверить бытовые электрозащитные выключатели ("пробки") — не сломаны ли они? Часто включения выключателя достаточно для восстановления электропитания.

- Следить за ситуацией в электросетях в цифровом формате можно на сайте http://www.sadalestikls.lv/ , где собрана информация об зарегистрированных повреждениях электросетей. Если повреждение по конкретному адресу зарегистрировано, значит, специалисты уже работают над его профилактикой. Если повреждение еще не зарегистрирован, то его можно подать в цифровом виде на сайте www.sadalestikls.lv.

- Об упавших деревьях на линии электропередачи или про другие повреждения инфраструктуры можно сообщить в цифровом виде на сайте www.sadalestikls.lv. Это поможет быстрее идентифицировать места повреждений и устранить их последствия.

- Sadales tīkls напоминает: если в сообщении о неисправности в электрической сети среднего напряжения для получения оперативной информации вы указали свой телефон или почту, то будете проинформированы примерно за 20 минут до начала работ.

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