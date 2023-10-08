Возбужден новый уголовный процесс в связи с подозрениями в хищении денег фонда Евросоюза в интересах властей в Ливаны, сообщила в воскресенье вечером программа LTV De facto.

Передача напоминает, что недавно получившие широкую огласку события в Валмиере (расследование по подозрению в хищении денег фонда ЕС в интересах властей города), не являются уникальными.

Подобные случаи уже были зарегистрированы в Ливанах и Огре, где по поручению Европейской прокуратуры (EPPO) также прошли обыски в местных органах власти. Пока все эти случаи касались производственных зданий в индустриальных парках, где возникали подозрения, что проекты предназначались для конкретных предпринимателей.

De facto сообщает, что в отношении властей Ливаны начался новый уголовный процесс, где, наоборот, может оказаться, что ремонт конкретных улиц ни одному бизнесмену был не нужен. А местная краевая дума прибегла к творческим решениям. В частности, посчитав, что если проложить улицу до принадлежащих городу трущоб, то могут найтись люди, желающие вложить полмиллиона евро в строительство и сдачу в аренду гостевого дома или СПА-центра.

Программа выяснила, что семь лет назад Ливанская краевая дума приняла решение обустроить одну из главных улиц города — улицу Дзирнаву — длиной почти 800 метров от пересечения с главной улицей Ригас до границы города в направлении Прейли.

Для реализации проекта горсовет представил проект "развития инфраструктуры, важной для бизнеса", чтобы претендовать на софинансирование Европейского фонда регионального развития (ERАF). Целью этой программы является увеличение объема частных инвестиций в регионах за счет инвестиций в развитие бизнеса. Власти Ливаны решили, что этим инвестором, поскольку улица восстанавливается, мог бы стать местный торфозавод, расположенный в волости Рожупес.

В программе сказано, что часть асфальтирования улицы в проект не была включена.

В качестве решения самоуправление предложило взять себе старое здание лесничества, принадлежащее государству. Здание располагалось в 600 метрах от улицы Дзирнаву — в конце грунтовой улицы Кайлю. Ливанская дума получила от недавно основанной в то время екабпилсской фирмы SIA Trimaļnīki подтверждение о заинтересованности в ведении бизнеса в этом здании, создании шести рабочих мест и привлечении инвестиций в недвижимость на сумму не менее 0,5 млн евро. Учитывая интерес потенциального инвестора, улица Кайлю, проходящая через жилой район города, тоже была заасфальтирована. Ремонт обеих улиц обошелся суммарно в 800 тысяч евро, из которых 500 тысяч поступили от ERAF.

После аукциона по аренде самоуправление Ливаны в августе 2020 года подписало договор аренды недвижимого имущества с SIA Trimaļnīki, но в конце 2021 года он был расторгнут, хотя за несколько месяцев до этого мэр Ливан Андрис Вайводс заявил, что инвестор уже разработал технический проект.

Программа сообщает, что в настоящее время в правлении SIA Trimaļnīki числится бывший инженер-строитель Ливанской думы, многолетний член нескольких муниципальных комиссий Армандс Шаракс.

В программе подчеркивается, что до сих пор не нашлось другого инвестора, который хотел бы сдать недвижимость в аренду на 30 лет с целью создания в полуразрушенных зданиях объекта на берегу реки Дубны, например, гостевой дом или СПА-комплекс. Месяц назад Ливанская дума признала нынешний аукцион по аренде несостоявшимся — желающих платить почти 200 евро в месяц за недвижимость в конце улицы Кайлю не нашлось еще в августе.

В середине сентября Департамент по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции возбудил уголовное дело "о возможных мошеннических действиях" со стороны властей Ливаны в связи с проектом реконструкции улицы. В Госполиции подтвердили этот факт, но воздержались от дальнейших комментариев.

Дело передано в полицию Европейской прокуратуры (EPPO). Отвечая на запрос, в ЕРРО пришли к выводу, что основные потенциально мошеннические действия, которые позволили самоуправлению Ливанского края претендовать на госфинансирование в рамках проекта, имели место до ноября 2017 года, когда вступило в силу постановление о создании ЕРРО. Поэтому само ЕРРО не имеет права проводить расследование по этому делу.

Руководство Ливанской думы не стало отвечать на вопросы передачи о проекте улицы Кайлю. Мэр Ливаны Андрис Вайводс находился "на больничном", а его заместитель Гинта Краукле была в командировке в Риге. Впрочем, по телефону она заявила, что дума не получала никакой официальной информации из Госполиции о новом деле.

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