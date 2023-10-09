В воскресенье, 8 октября, в Латвии было зарегистрировано 85 аварий. В одном ДТП погиб человек, в результате других аварий пострадали еще шесть человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.

ДТП с летальным исходом произошло в Латгале — погиб пешеход, свидетельствует предоставленная полицией информация.

В воскресенье три человека пострадали в результате аварий в Рижском регионе, по одному — в Латгале, Видземе и Курземе. Трое из пострадавших были пешеходами.

В воскресенье полиция задержала 11 водителей за вождение в нетрезвом виде, в том числе семь находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и будут привлечены к уголовной ответственности — с конфискацией транспортного средства или взысканием его стоимости. Трое из пьяных водителей были задержаны в Видземе, по двое — в окрестностях Риги, Латгале, Земгале и Курземе.

За превышение скорости вчера составлен 191 протокол, за агрессивное вождение — два, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения — 407 протоколов.

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