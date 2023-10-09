За последние три дня Государственная пограничная охрана предотвратила 175 попыток незаконного пересечения границы Латвии и Беларуси, сообщили агентству LETA в Госпогранохране.

За последние два месяца мигранты часто предпринимали попытки нелегально попасть в Латвию из Беларуси. Ежедневно пограничники разворачивали на границе около 100 мигрантов.

В целом в этом году сотрудники Госпогранохраны не разрешили пересечь границу незаконно 10 815 людям, по гуманитарным соображениям в Латвию впустили 377 человек.

В прошлом году в целом было предотвращено 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Между тем, 217 мигрантам разрешили пересечь границу по гуманитарным соображениям.

С 11 августа до 10 февраля 2024 года в связи с давлением нелегальной иммиграции на нескольких административных территория на границе с Беларусью действует усиленный режим работы погранохраны, пришедший на смену режиму чрезвычайной ситуации, который действовал с августа 2021 года и неоднократно продлевался.

Учитывая быстро растущую гибридную угрозу на границе Латвии и Беларуси, Госпогранохрана мобилизовала дополнительных дежурных пограничников для усиления охраны внешней границы. Также Госпогранохрана запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Госполиции. В связи с растущей угрозой в середине сентября правительство решило приостановить работу пограничного пункта Силене.

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