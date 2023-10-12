В пятницу, 6 октября, сотрудники Госполиции по подозрению в совершении кражи топлива из баков автомобилей задержали двух мужчин. В их транспортном средстве было найдены инструменты для совершения преступления.

Уточняется, что топливо сливалось путем просверливания отверстия в баках автомобилей. Пострадавшие от действий воров ранее обращались в Госполицию в Вентспилсском и Кулдигском краях. Правоохранители возбудили уголовное дело и по итогам следственных мероприятий задержали двух предполагаемых преступников. Оба подозреваемых помещены под арест.

Всего за период 16 сентября по 6 октобря было совершено 18 уголовных преступлений, связанных с кражей топлива из баков автомобилей, при этом в двух случаях были совершены кражи с чужих территорий — воры унесли с собой кусторезы, инструменты и пластиковые канистры с 80 литрами бензина. Часть украденного воры успели продать в ломбарды – в настоящее время имущество изъято.

Сотрудники Госполиции продолжают расследование возбужденных уголовных дел.

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