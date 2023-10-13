В пятницу днем Госполиция получила вызов на улицу Слокас в Риге, где перевернулся автомобиль Hyundai. В ДТП пострадали два человека — водитель и пассажирка.
По первоначальной информации, водитель мог не справиться с управлением, что привело к опрокидыванию автомобиля. Полиция выясняет причины аварии.
После инцидента на месте происшествия было заблокировано движение, но вскоре оно было восстановлено в обоих направлениях.
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