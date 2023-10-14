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В пятницу, 13 октября, утром в Риге на улице Луцавсалас спасатели помогли мужчине, который упал в колодец глубиной два метра и не смог самостоятельно выбраться, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Спасатели вытащили мужчину из колодца и передали его сотрудникам Cлужбы скорой медицинской помощи.

Всего за прошедшие сутки спасателям поступило 56 вызовов, из них девять — розыгрыши.

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