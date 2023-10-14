В аварии участвовали два транспортных средства — автобус MAN, который перевозил несколько пассажир, и внедорожник Nissan Qashqai. Два человека — водитель и пассажир автомобиля Nissan — получили травмы. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии, сообщили в Служба неотложной медицинской помощи.
Движение на месте происшествия было временно затруднено и полностью восстановлено вскоре после 15:00. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Согласно видеозаписи, сделанной очевидцем, автобус врезался в заднюю часть легкового автомобиля.
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