В субботу, 14 октября, при пожаре в офисном здании в Риге погиб человек, сообщили агентству LETA представители Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Трагический инцидент в Риге случился на улице Биекеньсалас (Торнякалнс). Вызов на пульт ГПСС поступил в субботу в 9:35 утра. В трехэтажном административном здании горело хозяйственное имущество на площади 10 квадратных метров. В результате пожара в огне погиб человек. Пожар был потушен спустя полтора часа, в 11:11.

Также в субботу, в 13:57 пожарным поступил вызов на улицу Илмаяс в Риге, где на втором этаже четырехэтажного жилого дома ощущался запах дыма и сработал датчик детектора дыма. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что на плите, оставленной без присмотра, загорелись продукты. Площадь возгорания составила 0,2 квадратных метра. Из задымленного дома был спасен один человек. Пожар был ликвидирован в 14:31.

За последние сутки, в ГПСС поступило 20 звонков о падении деревьев на участках дорог. Больше всего - семь звонков - было в Риге.

Всего за последние сутки, 14 октября, в ГПСС поступило 67 вызовов: 12 - на пожаротушение, 43 - на спасательные работы, а 12 вызовов оказались ложными.

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