По информации Государственной таможенной службы Литвы, на прошлой неделе в аэропорту Вильнюса был задержан гражданин Латвии, подозреваемый в контрабанде.

У пересекавшего границу по "зеленому" коридору латвийца, прибывшего из Беларуси через Турцию и Германию, таможенники спросили, не везет ли он с собой ничего запрещенного. Пассажир ответил, что в его багаже нет запрещенных предметов. Однако в ходе проверки багажа при помощи сканера таможенники констатировали, что два больших чемодана, принадлежащих гражданину Латвии, набиты сигаретами.

В ходе детального досмотра в чемоданах было обнаружено 2578 пачек сигарет NZ Black Power и Parliament Aqua Blue с белорусской маркировкой. Стоимость контрабандных сигарет (включая налоги) составляет 10 678 евро. Латвиец, представившийся безработным, признался, что перевозил сигареты для себя, "чтобы дешевле курить".

Таможня начала досудебное расследование по факту этой контрабанды, нарушитель был допрошен, а затем отпущен, получив в качестве меры пресечения подписку о невыезде. Дело находится под контролем Вильнюсской окружной прокуратуры.

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