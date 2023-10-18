В среду утром, в Огре столкнулась автоцистерна Государственной пожарно-спасательной службы, пожарный расчет которой направлялся на вызов на улицу Ауструму, и микроавтобус.
Оперативный транспорт ГПСС ехал по улицам города с включенными звуковыми и световыми сигналами. В результате ДТП спасатели не пострадали.
Один пострадавший из микроавтобуса передан сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи.
Обстоятельства дорожного происшествия уточняются.
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