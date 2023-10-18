Фото: DELFI Aculiecinieks

В среду утром, в Огре столкнулась автоцистерна Государственной пожарно-спасательной службы, пожарный расчет которой направлялся на вызов на улицу Ауструму, и микроавтобус.

Оперативный транспорт ГПСС ехал по улицам города с включенными звуковыми и световыми сигналами. В результате ДТП спасатели не пострадали.

Один пострадавший из микроавтобуса передан сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи.

Обстоятельства дорожного происшествия уточняются.

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