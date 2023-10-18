Следователи подозревают, что конкурсы на строительство различных объектов, курируемых Службой поддержки села, были фальшивыми.
Утверждается, что строительные работы проводили связанные с получателями финансирования предприятия, завышая затраты.
EPPO подозревает, что значительная часть средств, предназначенных для строительства, попала непосредственно в карман получателя поддержки, в результате чего средства из Европейского сельскохозяйственного фонд для развития села были использованы мошенническим путем.
Обыски проводило Управление по борьбе с экономическими преступлениями по поручению EPPO
Представитель Латвии в Европейской прокуратуре Гатис Доникс подтвердил агентству LETA, что по делу проходят четыре человека, которые имеют право на защиту, и эти лица являются владельцами предприятий, ответственными должностными лицами и работниками. Обыски проводились по адресам компаний, а также в квартирах и домах.
У следователей нет подозрений, что правонарушения совершали сотрудники Службы поддержки села. "Это получатели денег, агропредприятия, компании", — добавил Доникс.
В расследование было вложено достаточно работы, и сейчас началась открытая фаза. По словам Доникса, возможная схема преступления "очень интересная", но подробности он не сообщил.