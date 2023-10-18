Во вторник, 17 октября, Госполиция Латвии провела обыски и задержала четырех человек в Земгальском регионе по расследуемому Европейской прокуратурой (EPPO) делу о получении одного миллиона евро мошенническим путем, которое связано с сельскохозяйственными фондами, говорится в заявлении EPPO. Об этом порталу Delfi сообщили в Госполиции.

Следователи подозревают, что конкурсы на строительство различных объектов, курируемых Службой поддержки села, были фальшивыми.

Утверждается, что строительные работы проводили связанные с получателями финансирования предприятия, завышая затраты.

EPPO подозревает, что значительная часть средств, предназначенных для строительства, попала непосредственно в карман получателя поддержки, в результате чего средства из Европейского сельскохозяйственного фонд для развития села были использованы мошенническим путем.

Обыски проводило Управление по борьбе с экономическими преступлениями по поручению EPPO

Представитель Латвии в Европейской прокуратуре Гатис Доникс подтвердил агентству LETA, что по делу проходят четыре человека, которые имеют право на защиту, и эти лица являются владельцами предприятий, ответственными должностными лицами и работниками. Обыски проводились по адресам компаний, а также в квартирах и домах.

У следователей нет подозрений, что правонарушения совершали сотрудники Службы поддержки села. "Это получатели денег, агропредприятия, компании", — добавил Доникс.

В расследование было вложено достаточно работы, и сейчас началась открытая фаза. По словам Доникса, возможная схема преступления "очень интересная", но подробности он не сообщил.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram