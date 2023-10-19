На новом флагманском пароме Tallink MyStar возникли технические проблемы, и пассажиров попросили покинуть судно. По словам представителей Tallink, была надежда устранить неисправность до начала рейса, но это не удалось.

В среду отправления в 13:30 из Таллинна и 16:30 из Хельсинки отменены, но судьба двух других сегодняшних рейсов MyStar станет известна в ближайшие часы, сообщает Tallink.

"После прибытия в Таллинн сегодня после 12:30 на судне MyStar возникла техническая неисправность в системе спринклера. Мы надеялись устранить неисправность до отплытия в 13:30, но не смогли. Экипаж и технические специалисты работают над устранением неисправности", — прокомментировала пресс-секретарь Tallink Катри Линк.

Через три четверти часа после запланированного времени отправления MyStar все еще находился в порту с пассажирами. Всем пассажирам было предложено сойти на берег до того, как судно будет отбуксировано. По словам читателя Postimees, пассажирам предлагалась возможность отправиться в Финляндию на пароме Megastar с бесплатным обедом.

"Мы приносим извинения нашим клиентам, чьи отправления были отменены, и предлагаем им альтернативу — отправиться в Финляндию на другом нашем судне Megastar".

Весной на MyStar также произошла поломка: в апреле с потолка бара в кормовой части судна начала обильно литься вода. Экипаж судна сообщил пассажирам, что прорвало водопроводную трубу, но опасности для пассажиров и судна не было.

MyStar — новейшее судно компании Tallink, прибывшее в порт приписки Таллинн 10 декабря прошлого года.

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