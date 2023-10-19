16 октября этого года Служба государственной безопасности (СГБ) обратилась в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное преследование против человека, который по поручению организации "Антифашисты Прибалтики" целенаправленно и систематически собирал в Латвии информацию, используемую против интересов национальной безопасности Латвийского государства для передачи российским спецслужбам, сообщили Delfi в службе.

В ходе расследования СГБ выявила 23 случая шпионажа со стороны этого лица. Гражданин Латвии поддерживал регулярную связь с руководителями организации "Антифашисты Прибалтики".

Человек регулярно предоставлял им информацию о личном составе и технике вооруженных сил Латвии и стран-союзников на территории нашей страны. Человек собрал и передал так называемым "Антифашистам Прибалтики" и информацию о стратегически важных объектах на территории Латвии.

Также человек передавал преступной организации информацию о компаниях в Латвии, которые поддерживают Украину и выступают против российской агрессии.

Сбору информация помогала работа таксистом, которая позволяла сравнительно спокойно находиться вблизи аэропорта, порта и других стратегически важных объектов.

Как уже сообщалось, этот человек был задержан СГБ 15 августа этого года по подозрению в шпионаже в пользу России. Дома у задержанного было обнаружено несколько носителей информации, а также символы, подтверждающие прокремлевские идеологические убеждения человека, такие как флаги России и СССР.

Уголовный процесс в отношении этого лица отделен от так называемого уголовного процесса "Антифашистов Прибалтики". Таксисту инкриминируется преступление, предусмотренной 85-й статьей Уголовного закона, а именно шпионаж.

СГД обращает внимание на то, что причастность организации "Антифашисты Прибалтики" к преступлениям против национальной безопасности Латвии грозит уголовной ответственностью.

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