В субботу, 21 октября, на дорогах Латвии в дорожно-транспортных происшествиях погибли два человека. Одна авария со смертельным исходом зафиксирована под в волости Саулкрастес, другая - в Южно-Курземском крае.

21 октября в 17:40 в волости Саулкрастес одноименного края на трассе Рига - граница Эстонии водитель автомобиля Honda сбил пешехода, который скончался на месте происшествия, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Также 21 октября в результате дорожно-транспортного происшествия в волости Калвенес Южно-Курземского края один человек погиб, еще один человек передан медикам, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Спасатели с помощью гидроинструмента освободили из одной машины двух человек.

В субботу вечером поступил вызов в Кулдигу, где автомобиль въехал в канаву с водой. До приезда спасателей два человека самостоятельно выбрались из машины, еще одного человека спасатели вытащили через окно автомобиля. Машину вытащили из кювета с помощью троса.

В целом по Латвии за минувшие сутки, в период с 21 октября в 6:30 по 22 октября в 6:30, в ГПСС поступило 66 вызовов: 18 - на пожаротушение, 32 - на спасательные работы, а шесть вызовов оказались ложными.

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