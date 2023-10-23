По сообщению Госполиции, 19 октября в Риге, на улице Луцавсалас было найдено тело женщины, ранее объявленной в розыск.

В пресс-центре полиции порталу Delfi пояснили, что по данному факту начат уголовный процесс по ст.13 Уголовного закона Латвии. В рамках процесса назначены экспертизы, чтобы установить причины смерти женщины.