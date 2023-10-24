На Мальте в сентябре по подозрению в ввозе и хранении наркотиков был задержан 22-летний гражданин Латвии Наурис Гунарс Калуга.

По данным новостного портала Times of Malta, бывшего футболиста задержали по его месту жительства в Марсаскале, когда он получал посылку, в которой нашли 1,5 кг конопли.

При обыске в его квартире нашли еще около 6 кг наркотических веществ. Кроме того, Калуге предъявлены обвинения и в хранении кокаина. Свою вину в содеянном гражданин Латвии не признает.

На сегодняшний день суд наложил арест на деньги и движимое имущество латвийца.

Известно, что Калуга в свое время выступал за лиепайские футбольные команды, а также входил в дублерский состав ФК "Лиепая", а затем играл за рубежом.

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