По данным новостного портала Times of Malta, бывшего футболиста задержали по его месту жительства в Марсаскале, когда он получал посылку, в которой нашли 1,5 кг конопли.
При обыске в его квартире нашли еще около 6 кг наркотических веществ. Кроме того, Калуге предъявлены обвинения и в хранении кокаина. Свою вину в содеянном гражданин Латвии не признает.
На сегодняшний день суд наложил арест на деньги и движимое имущество латвийца.
Известно, что Калуга в свое время выступал за лиепайские футбольные команды, а также входил в дублерский состав ФК "Лиепая", а затем играл за рубежом.
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