Псковские пограничники задержали на российско-латвийской границе гражданку Украины, которая попыталась вывезти за границу крупную сумму.

По данным "Псковской ленты новостей" со ссылкой на пресс-службу Псковской таможни, более 40 000 в долларовом эквиваленте женщина спрятала в нательных поясах под одеждой, а также в сумке под сиденьем автомобиля.

Сначала она предъявила украинские гривны, доллары, евро и польские злотые, общая сумма которых в эквиваленте составила 7000 долларов, что не превышает допустимую к вывозу норму. Однако при таможенном осмотре обнаружили в салоне ее автомобиля еще 200 000 украинских гривен.

Затем таможенники осмотрели женщину с помощью ручного металлоискателя и выяснили, что на себе она спрятала еще более 924 000 гривен и 2,6 тысячи долларов. Она призналась, что надеялась незаметно провезти деньги под широким платьем.

Деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело за контрабанду наличных денежных средств в крупном размере.

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