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Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:

Михайло Костика (род. 10.03.1960 — ум. 03.10.2023);

Михаила Варчило (род. 23.05.1956 — ум. 02.09.2023);

Вернера Вевериса (род. 13.09.1971. — ум. 28.09.2023);.

Гайды Берзини (род. 15.05.1922 — ум. 24.10.2023).

Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела будут кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 23 и 24 октября.

Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.

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