Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:

Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела будут кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 23 и 24 октября.