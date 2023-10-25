Михайло Костика (род. 10.03.1960 — ум. 03.10.2023);
Михаила Варчило (род. 23.05.1956 — ум. 02.09.2023);
Вернера Вевериса (род. 13.09.1971. — ум. 28.09.2023);.
Гайды Берзини (род. 15.05.1922 — ум. 24.10.2023).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела будут кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 23 и 24 октября.
Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.
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