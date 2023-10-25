На прошлой неделе, на курорте Шарм-эль-Шейх в Египте умер турист из Латвии. Министерство иностранных дел Латвии в настоящее время оформляет документы, чтобы тело туриста могли доставить на родину.

В МИДе порталу Delfi подтвердили информацию о смерти гражданина Латвии.

"Посольство Латвии на месте оказывает необходимую консульскую поддержку родственникам умершего при оформлении формальностей по репатриации останков в Латвию", — пояснила представитель министерства Диана Эглите.

Причины смерти туриста не сообщаются. По имеющейся в распоряжении портала Delfi неофициальной информации, мужчина приехал на курорт для занятий дайвингом. Его смерть могла быть несчастным случаем.

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