Объявленные ранее в розыск Светлана Ижика и ее малолетняя дочка Карина Ижика найдены и поиски прекращены. Девочка здорова и находится дома, а женщину поместили в медицинское учреждение, сообщили порталу Delfi в Государственной полиции.

В связи с произошедшим Государственная полиция начала уголовный процесс дело по ряду статей Уголовного закона, в том числе по 178-й статье 168 Уголовного закона — об уклонении от решения суда или сиротского суда. Речь идет о правах на опеку над ребенком, общение с ребенком, а также о неисполнение или злонамеренное затягивания решения суда, предусматривающего возвращение ребенка в страну его проживания.

Как уже сообщалось, что 1 октября 2023 года Светлана и Карина Ижики бесследно исчезли из Робежниекуской волости Краславского района, их местонахождение до сих пор было неизвестно.

Государственная полиция сообщала, что у женщины есть психическое расстройство, а ее дочери из-за болезни требуется постоянная медицинская помощь.

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