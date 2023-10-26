В связи с произошедшим Государственная полиция начала уголовный процесс дело по ряду статей Уголовного закона, в том числе по 178-й статье 168 Уголовного закона — об уклонении от решения суда или сиротского суда. Речь идет о правах на опеку над ребенком, общение с ребенком, а также о неисполнение или злонамеренное затягивания решения суда, предусматривающего возвращение ребенка в страну его проживания.
Как уже сообщалось, что 1 октября 2023 года Светлана и Карина Ижики бесследно исчезли из Робежниекуской волости Краславского района, их местонахождение до сих пор было неизвестно.
Государственная полиция сообщала, что у женщины есть психическое расстройство, а ее дочери из-за болезни требуется постоянная медицинская помощь.
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