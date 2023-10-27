В октябре в рижском микрорайоне Плявниеки сотрудники Государственной полиции во время погони задержали одного из самых влиятельных, по оценке правоохраительных органов, распространителя психотропных веществ.

В октябре был начат и уголовный процесс по факту сбыта в Риге наркотических и психотропных веществ в крупном размере.

Сотрудники Госолициив задержали мужчину 1974 года рождения в момент совершения преступления, а именно, когда он выносил наркотическое вещество из своего конспиративного убежища в столичном микрорайоне Плявниеки.

При задержании не обошлось без происшествий: заметив полицейских, мужчина сел в машину и попытался скрыться. Однако полицейские преградили ему путь на служебной машине.

Понимая, что ему не удастся уйти на машине, мужчина выскочил из машины и попытался убежать, однако вскоре его задержали сотрудники полиции.

Задержанный мужчина ранее уже был наказан за совершение различных видов преступлений.

В ходе нескольких обысков по разным адресам, включая конспиративные, в месте проживания наркоторговца и автомобилях, было обнаружено и изъято около 52 килограммов марихуаны, полкилограмма кокаина, 10 литров оксибутирата, 2000 таблеток МДМА и примерно 50 граммов амфетамина.

Общая стоимость изъятых веществ на нелегальном рынке может составлять от 500 000 до 800 000 евро, в зависимости от того, продаются они в розницу или оптом.

Также были изъяты автомобиль BMW X5 2020 года выпуска, микроавтобус Renault Trafic и почти 3000 евро наличными, скорее всего это деньги, полученные преступным путем.

Начальник 1-го отдела Управления Уголовной полиции 4-го управления Рижской государственной полиции Андрей Маслов подчеркнул, что, по оценкам стражей порядка, этот наркоторговец очень широко расширил свой криминальный бизнес.

"Информация, которой располагает полиция, показывает, что этот человек продавал наркотики своим клиентам в больших количествах — обычно начиная с килограмма, если речь идет о марихуане, и круг клиентов у него был широкий", — сказал Маслоу.

За подобное преступление упомянутому мужчине грозит лишение свободы от пяти до 15 лет с конфискацией имущества.

К подозреваемому применена мера пресечения — арест.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram