За минувшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали шесть человек, сообщает Госполиция.

В пятницу было зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия, пять аварий были с пострадавшими.

За вождение в состоянии опьянения задержано 20 водителей, в том числе 15 будут привлечены к уголовной ответственности.

В целом за различные нарушения правил дорожного движения составлено 477 протоколов, в том числе 231 — за превышение скорости, семь — за агрессивное вождение.

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