По подозрению в контрабанде сигарет в Латгале пограничники задержали бригаду грузового поезда из России.

В минувшую пятницу, 27 октября, при проверке информации о незаконном перемещении табачных изделий должностные лица погранохраны в сотрудничестве с Государственной полицией в Веремской волости примерно в 150 метрах от железнодорожных путей задержали гражданина Латвии, который имел с собой сверток с контрабандными сигаретами, сообщила Государственная пограничная охрана.

Всего пограничники изъяли 20 000 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками и 10 000 — с российскими акцизными марками.

В рамках уголовного процесса также задержаны двое членов экипажа прибывшего в Латвию российского грузового поезда — граждане России.

Против гражданина Латвии начат уголовный процесс за перемещение подлежащих таможенному оформлению товаров на территории Латвии без разрешения таможенных учреждений, если оно совершено в значительном размере группой лиц по предварительному сговору.

В свою очередь, в отношении граждан России уголовный процесс начат по факту ввоза на таможенную территорию Латвии товаров, подлежащих таможенному оформлению, сокрытия их от таможенного контроля и уклонения от декларирования, если это совершено в значительном размере группой лиц по предварительному сговору.

Лица задержаны и помещены в пункт кратковременного задержания Государственной полиции.

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