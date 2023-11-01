В Ирландии продолжается расследование дела о торговле людьми и незаконном отмывании денег, в рамках которого были задержаны 35-летний гражданин Латвии Георгий П. и 28-летний гражданин Армении Армен П. На этой неделе они будут выпущены под крупный залог.

Как уже сообщалось ранее, подозреваемых задержали в рамках международной операции. Следствие по этому делу было начато 18 месяцев назад и проводилось сразу в нескольких странах.

На данный момент установлено, что в результате противоправной деятельности подозреваемых пострадали четверо граждан Латвии: их доставили в Ирландию самолетом, а затем заставили работать на нескольких предприятиях графства Донегал.

По данным ирландских СМИ, Георгий П. имеет на своем иждивении четверых детей, в Ирландии он проживает уже семь лет. В рамках расследования ему предъявлены обвинения в отмывании 51 100 евро.

Его подельник Армен П. также проживает в Ирландии уже несколько лет. Помимо обвинений в торговле людьми он обвиняется в легализации 14 060 евро, возможно, полученных преступных путем.

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