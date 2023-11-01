В среду, 1 ноября, в 9 часов утра женщина с ребенком покинула свое место жительства в Риге, на улице Петерсалас. До сих пор неизвестно их местонахождение.
Женщина была одета в серое пальто, черные джинсы, на ногах - черные сапоги.
Ребенок был одет в серый комбинезон. У женщины нет детской коляски.
Госполиция призывает посмотреть на фотографию женщины и ее дочери и отозваться тех жителей, кто знает их возможное местонахождение, позвонив по телефону 110.
Фото: Госполиция
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