Северное управление Рижского регионального управления Госполиции ищет пропавшую 1 ноября Анну Янсоне 1989 года рождения и ее дочь Луизе Эвертовску 2023 года рождения, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

В среду, 1 ноября, в 9 часов утра женщина с ребенком покинула свое место жительства в Риге, на улице Петерсалас. До сих пор неизвестно их местонахождение.

Женщина была одета в серое пальто, черные джинсы, на ногах - черные сапоги.

Ребенок был одет в серый комбинезон. У женщины нет детской коляски.

Госполиция призывает посмотреть на фотографию женщины и ее дочери и отозваться тех жителей, кто знает их возможное местонахождение, позвонив по телефону 110.

Фото: Госполиция



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