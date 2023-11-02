Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении высокопоставленного сотрудника Видземского управления полиции самоуправления Риги (ПСР) и просит председателя Рижской думы Вилниса Кирсиса дать оценку действиям начальника столичной полиции Юриса Лукаса.

Как сообщили в прокуратуре, полицейский обвиняется в том, что при исполнении служебных обязанностей превысил предусмотренные законом права и полномочия сотрудника полиции применять физическую силу и применил необоснованное насилие к мужчине, причинив ему физическую боль.

Также сотрудник полиции обвиняется в ложном сообщении о совершении уголовного преступления с целью добиться возбуждения уголовного дела в отношении упомянутого мужчины по обвинению в совершении тяжкого преступления.

Прокурор прокуратуры по расследованию преступлений на госслужбе также направила председателю Рижской думы требование рассмотреть действия начальника ПСР, так как по данному случаю в полиции не была проведена служебная проверка.

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