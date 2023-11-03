В 2017 году Рижская дума заключила договор с предприятием Latvijas dzelzceļš (LDz) о закрытии железнодорожного переезда на улице Эзера. Однако переезд жизненно необходим примерно 2000 жителям Мангали (Милгрависа): чтобы добраться до центра, придется делать крюк около 5 км через Вецмилгравис, что неизбежно создаст пробки. Пока срок закрытия перенесли на 27 ноября.

Как сообщает Rus.LSM.lv, LDz утверждает, то переезд нерентабелен, а все проблемы решил Саркандаугавский путепровод над путями Рига-Скулте. Сейчас реализуется проект модернизации участка Саркандаугава-Мангали-Зиемельблазма, и представительница LDz Агнесе Лиците пояняет, что ж/д переход должен быть закрыт, потому что в проекте его нет.

То есть после завершения проекта звуковой сигнал (сигнализация) на переезде по улице Эзера будет отключен, а движение транспорта станет здесь небезопасным. Абсурд ситуации заключается в том, что сейчас переход безопасен, потому что сигнализация работает, но ее отключат, что это предусмотрено проектом, и в результате он станет небезопасным.

В РД отказались дать заключение по поводу решения о закрытии переезда, заявив, что ситуация находится в компетенции LDz. Лиците подтвердила, что в компанию поступали жалобы, поэтому на 8 ноября на улице Эзера запланирована встреча с местными жителями.

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